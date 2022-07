Cagliari. Lega, Federico Deidda è il nuovo responsabile provinciale giovani

Piras: “La Lega in Sardegna, e non solo, punta sui giovani, punta sull’entusiasmo e la voglia di fare e crescere"

Di: Redazione Sardegna Live

Il coordinatore regionale dei Giovani leghisti della Sardegna, Andrea Piras, annuncia la nomina del nuovo responsabile giovanile per la Provincia di Cagliari. È Federico Deidda, 20 anni studente in Giurisprudenza presso l’ateneo di Cagliari, milita nella Lega ormai da qualche anno.

“La Lega in Sardegna, e non solo, punta sui giovani, punta sull’entusiasmo e la voglia di fare e crescere - afferma Piras -. La nomina di Federico, quale nuovo responsabile dei giovani della Lega per la Provincia di Cagliari, valorizza il senso di appartenenza e apre ulteriori prospettive per il nostro gruppo, che sono certo saprà trovare nel nuovo coordinatore un punto di riferimento. Guardiamo con ottimismo al futuro dei nostri ragazzi e siamo orgogliosi del fatto che in tanti scelgono di mettersi in gioco con la maglia della Lega. Nell’auguragli buon lavoro vorrei ringraziare in modo particolare il coordinatore provinciale uscente, che rimane sempre un nostro straordinario militante già referente per la comunicazione dei giovani leghisti sardi, per lo straordinario lavoro svolto”.