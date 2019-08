Prezzo del latte. Deidda: “Tavolo urgente su piano Pecorino Romano”

Il Deputato sardo di Fratelli d’Italia: “Consorzio di Tutela eviti gli errori del passato. Più dialogo e trasparenza”

Di: Antonio Caria

“Spero siano rientrati tutti dalle ferie perché la crisi della maggioranza al Governo e i tentativi di inciuci improbabili, la crisi degli allevatori e dei pastori non passa. Non chiediamo miracoli sul prezzo ma che sia convocato il tavolo al Ministero dell'agricoltura perché i pastori possano discutere il piano triennale del Pecorino Romano”.

Sono queste le parole pronunciate dal Deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Ovviamente si è preoccupati del prezzo ma quello che fa paura e rabbia che mancano le riforme strutturali, previste tra l'altro dalla risoluzione unitaria votata in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati”.

“Ridare potere ai produttori – conclude Deidda –, certificare il latte più di qualità, controllare chi fa eccedenze e sanzionarlo pesantemente, calcolare il prezzo non solo con il pecorino romano. Se le strutture politiche sono in crisi, le burocratiche possono proseguire il lavoro. Mi appello anche al Consorzio di Tutela: non faccia gli errori del passato ossia mancanza di dialogo e trasparenza. Sia dialogante e aperto al confronto”.