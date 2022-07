Elezioni. Salvini: “Premiership? Chi prende un voto in più sceglie"

Meloni: “O c'è l'accordo o non avrebbe senso andare al governo insieme"

Di: Redazione Sardegna Live

Il centrodestra riuscirà trovare un’intesa sulla premiership? La leader di Fratelli d’Italia ha già messo le cose in chiaro: “Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo – ha detto in un’intervista al Tg5 - non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”.

"Meno tempo si passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, che votano il 25 settembre, chi prende un voto in più sceglie, vince, governa. Non capisco dove stia il problema". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 replicando alle richieste di Giorgia Meloni sulla premiership.

"Passare giornate a discutere sulla leadership e le candidature è tempo perso", ha affermato il leader della Lega. Domani - ha aggiunto - all'incontro che avremo inviterò Meloni e Berlusconi a concentrarsi solo sui programmi".