Legge di iniziativa popolare sui Beni Comuni, in piazza Pino Piras raccolta di firme di Sinistra in Comune

Appuntamento oggi e domenica dalle 18.00

Di: Antonio Caria

“Stefano Rodotà fu incaricato nel 2007 di presiedere una Commissione con il compito di redigere uno schema di disegno di legge per la riforma delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici”.

Lo si legge in una nota di Sinistra in Comune che oggi e domani sarà impegnata in Piazza Pino Piras ad Alghero, dalle 18.00, per la raccolta firme con l’obiettivo di portare una legge di iniziativa popolare sui Beni Comuni in Parlamento.

“Le intuizioni della Commissione – ribadiscono dal Partito –, interrotta nel 2008 dalla caduta del governo Prodi, possono ora trovare un nuovo spazio di elaborazione nel progetto, lanciato dopo la morte di Rodotà, di una legge di iniziativa popolare a cura del “Comitato Popolare di Difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani Stefano Rodotà. Occorrono 50.000 firme per portare una legge di iniziativa popolare in Parlamento”.