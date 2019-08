Lampis: “Gratitudine per uomini e donne impegnate nell’antincendio”

L’Assessore regionale all’Ambiente: “La richiesta dello stato di emergenza importante segnale di attenzione verso le comunità coinvolte”

Di: Antonio Caria

“I dati degli incendi di quest'anno fanno emergere come, nonostante il numero degli eventi sia fortemente cresciuto (dai 1.016 del 2018 ai 1.902 del 2019), sia migliorata notevolmente la tempestività di intervento e il coordinamento della macchina antincendio regionale, in grado di spegnere l’incendio nei primi 15/20 minuti, con oltre il 60% in meno di superficie bruciata rispetto alla media degli ultimi dieci anni”.

Queste le parole pronunciate dall’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, che ieri ha fatto visita alla sala operativa della Protezione civile, dove erano presenti anche i rappresentanti del Corpo forestale, Vigili del fuoco, Forestas e Arpas.

“L’impegno di queste donne e di questi uomini (oltre 3.300, che operano insieme a 2.000 volontari e a 1.900 barracelli) non va in vacanza neanche a Ferragosto. A loro va la gratitudine mia e di tutti i sardi, che invocano ad alta voce la fine delle stagioni degli incendi in Sardegna”, ha aggiunto.

“Recentemente abbiamo provveduto – ha ricordato l’esponente della Giunta regionale – a incrementare e rinnovare il parco automezzi del sistema antincendio regionale, che vogliamo rendere sempre più efficace per prevenire e combattere questa piaga che ogni anno causa ingenti danni al patrimonio ambientale sardo, mettendo in pericolo uomini e beni. Anche la richiesta al Governo nazionale del riconoscimento dello 'stato di emergenza', decisa di concerto col presidente Solinas, è un importante segnale di attenzione verso le comunità coinvolte nei roghi di quest’anno”.