La Sardegna nella morsa degli incendi. Solinas: “Solidarietà alle comunità colpite”

Il Governatore: “Lotta combattuta dalla Regione con un imponente schieramento di operatori e mezzi”

Di: Antonio Caria

“Voglio esprimere la profonda gratitudine mia e di tutta la Giunta alle donne e agli uomini che in questi giorni difficili sono chiamati a un duro lavoro nella lotta agli incendi, combattuta dalla Regione con un imponente schieramento di operatori e mezzi, coordinati dall’assessore della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis”.

Lo si legge in una nota del Governatore della Regione, Christian Solinas. “Un ringraziamento particolare – ha aggiunto Solinas – va agli operatori del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, di Forestas, del Corpo Nazionale dei Vigli del fuoco e ai tanti volontari delle associazioni di protezione civile sarde, nelle ultime ore in prima linea per scongiurare che i roghi divampati alle porte di Nuoro si propagassero, con gravi rischi per la popolazione”.

“Un grande abbraccio e tutta la mia solidarietà – ha concluso il Governatore – va ai nuoresi, a una città grande patrimonio storico e culturale dell’Isola, e a tutti i sardi, da Pula a Torpè, da Teulada a Buddusò, in questi giorni minacciati dalle fiamme”.