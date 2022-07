Crisi di Governo. Confermata discussione della riforma costituzionale sull’insularità

Lo rende noto Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità

Di: Redazione Sardegna Live

“La Conferenza dei capigruppo della Camera ha confermato la discussione e il voto della riforma costituzionale sull’insularità: è una decisione tutt’altro che scontata, della quale la Sardegna dev’essere grata a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato compitamente per giungere a questo straordinario risultato, primi fra tutti i parlamentari sardi di tutti i gruppi”. Lo dichiara Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità, anche a nome del Comitato promotore.

“In questi giorni siamo stati sulle montagne russe a causa della crisi di governo, che poteva avere, fra i danni collaterali proprio la fine dell’insularità in Costituzione. Questo non si è verificato, e non per caso o per fortuna, visto che quasi tutti gli altri argomenti sono stati cancellati dall’ordine del giorno: l’impegno dei deputati sardi e l’azione di sensibilizzazione che hanno svolto nei confronti dei rispettivi capigruppo ha dato i suoi frutti. Ora aspettiamo fiduciosi (martedì o mercoledì prossimo) il voto dell’aula”.