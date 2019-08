Via libera al Dup. Conoci: “Ecco gli indirizzi strategici della nuova visione di Alghero”

Il primo cittadino: “C’è bisogno di ridare slancio alla macchina burocratica”

Di: Antonio Caria

Nella seduta di ieri del Consiglio comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup).

“C’è bisogno di ridare slancio alla macchina burocratica, per avere un’Amministrazione efficiente – ha sottolineato il Sindaco di Alghero Mario Conoci nella sua relazione – e poi, la rivisitazione gestionale delle partecipate per dare risposte ai bisogni della città, il rilancio delle funzioni della Secal, l’ottimizzazione della Società In House”.

“Alghero – ha aggiunto – è il baricentro di un territorio che presenta grandi potenzialità, con una identità e una storia forte. Si deve lavorare ad una programmazione integrata che vada a privilegiare prioritariamente la sostenibilità di ogni azione, le sinergie nelle gestioni di aeroporto, porto, parco. È necessario far crescere ogni settore in modo armonioso ed equilibrato con alla base un turismo forte, che privilegi al qualità e la sostenibilità, rafforzando ed estendendo la promozione della destinazione Alghero. In questo senso è necessario rafforzare e definire meglio il ruolo strategico della Fondazione Alghero”.

Il Dup è stato presentato dall’Assessore alle finanze Giovanna Caria, che ha illustrato gli aspetti operativi legati alle previsioni di bilancio. “Il passo più caratterizzante – queste le sue parole – sarà quello dell’aggiornamento del Dup previsto nel mese di novembre, in cui prenderà forma l’attuazione del programma presentato alla città”.

“Occuparsi dei giovani è il miglior investimento possibile – ha ribadito Conoci – ma in generale l’Amministrazione deve pensare a una “città per tutte le età. Il nostro obbiettivo è mettere al centro dell’azione politica la persona, in tutte le fasi dell’evoluzione della vita”.

Si inizia, a proposito, dalle cose concrete, dalla proposta al consiglio della ristrutturazione del Cra di Viale della Resistenza per trasferire gli anziani ospiti dell’ex Ostello della Gioventù, alla nuova Caserma dei vigili del Fuoco ad Alghero e alla nuova circonvallazione.