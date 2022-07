Idea Sardegna: "Senza una verifica la Giunta non avrà il nostro sostegno"

Di: Redazione Sardegna Live

"Finché non sarà portata a termine la verifica annunciata, Idea Sardegna sospende l'appoggio alla Giunta Solinas". Con queste parole contenute in una nota, il gruppo rappresentato in Consiglio regionale dagli esponenti del Misto Roberto Caredda, Carla Cuccu e Giovanni Antonio Satta espone le proprie ragioni.

"Visto l'estenuante protrarsi della situazione di stallo della verifica politica, nonostante ci siano state precise rassicurazioni nelle varie riunioni di maggioranza di voler procedere con celerità per dare impulso all'attività della Giunta - si legge nel comunicato -, non supporteremo più l'azione della Giunta finché non verranno portate definitivamente a termine le attività annunciate nell'individuare i punti prioritari delle linee programmatiche di fine legislatura e il potenziamento dell'Esecutivo con figure di alto profilo per dare incisività all'agire politico nel dare risposte concrete alle esigenze del Popolo sardo".

Questo perché "la situazione attuale della Sardegna, sempre più allarmante, necessità di una Giunta capace di rispondere subito alle innumerevoli necessità dei sardi in ambito sanitario, lavorativo, socio economico, ambientale, culturale ed imprenditoriale".