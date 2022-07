Berlusconi, stop vacanze a Villa Certosa: vola a Roma per seguire la crisi

Ieri a Porto Rotondo il Cav ha incontrato Salvini per definire una strategia comune

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha interrotto le vacanze a Villa Certosa (in Sardegna) per volare a Roma e seguire così da vicino gli sviluppi della crisi del governo Draghi in vista della comunicazioni del premier previste mercoledì alle Camere.

Ieri, nella sua residenza di Porto Rotondo, il Cav ha incontrato il segretario della Lega Matteo Salvini per definire una strategia comune come centrodestra.

L'ex premier si trova ora nella Capitale a Villa Grande, la magione sull'Appia antica che apparteneva al regista Franco Zeffirelli, ora nuovo quartier generale azzurro a Roma dopo l'addio alla storica sede di palazzo Grazioli.

Ieri il Cav ha sentito anche Antonio Tajani e i capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini, coi quali oggi avrà un faccia a faccia per fare il punto della situazione.