Riaprono il Pronto Soccorso a Ghilarza e la Rianimazione a Iglesias. Nieddu: “Segnali importanti per i territori”

L’Assessore regionale alla Sanità: “Raccogliamo un'eredità pesante in cui la riorganizzazione si è fatta solo con i tagli”

Di: Antonio Caria

“La riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Delogu è una buona notizia, non solo per la città di Ghilarza, ma per tutti gli abitanti del Guilcer e del Barigadu”. È questo il commento dell’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, sulla ripresa delle attività del pronto soccorso del nosocomio.

“L'intero sistema sanitario regionale – ha aggiunto – è in sofferenza per la carenza di medici specialisti. Una situazione che, nell'immediato, ci sta obbligando a tamponare le emergenze per ridurre i disagi ai cittadini. In particolare, per affrontare il periodo estivo, abbiamo aperto alla possibilità di reclutare medici attraverso contratti liberi professionali. Per garantire la continuità dei servizi al Delogu questo non è stato sufficiente, ma non abbiamo mai smesso di cercare alternative e grazie a una collaborazione su più fronti siamo riusciti prima a scongiurare la chiusura del reparto di Medicina interna e ora a riaprire anche il pronto soccorso, con due settimane di anticipo rispetto alla prospettiva iniziale”.

“La nostra sanità – sottolinea Nieddu – raccoglie un'eredità pesante in cui la riorganizzazione si è fatta solo con i tagli. Nei territori, specie nelle aree rurali, le difficoltà che stiamo attraversando alimentano il senso di abbandono ed è per questo che il segnale che diamo ogni acquista un significato ancora più forte. Stiamo lavorando per dare risposte strutturali il più rapidamente possibile, ma nell'emergenza non lasceremo indietro nessuno. Non posso che ringraziare, ancora una volta, chi si è speso in prima persona per conseguire questo risultato, in particolare il presidente della Commissione Sanità, l'onorevole Domenico Gallus, il direttore dell'ospedale San Martino, Sergio Pili e tutti i medici che hanno dato la propria disponibilità a coprire i turni, nonché tutto il personale sanitario del Delogu”.

Sulla riapertura del reparto di Rianimazione a Iglesias. “Dopo la chiusura del vecchio reparto ospitato al Santa Barbara – ha concluso – ormai mancano pochi giorni alla riapertura della Rianimazione al Cto. Una risposta importante alle tante preoccupazioni dei cittadini di Iglesias, anche nel Sulcis si continua a lavorare con la massima attenzione alla sicurezza dei pazienti, nel rispetto dei diritti e con l'obbiettivo di migliorare l'offerta dei servizi”.