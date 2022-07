Crisi politica Italia. Mosca auspica "un governo non asservito agli interessi americani"

Di Maio "dispiaciuto" nel vedere che a Mosca "si festeggia" l’indebolimento dell’Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre una potenziale crisi di Governo fa tremare l'Italia, Mosca auspica per il Paese "un governo non asservito agli interessi americani". A dirlo, in un commento all’Agi, è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

"Si tratta di un affare interno all’Italia - spiega l'esponente del governo russo - ma visto che il ministro degli Esteri italiano si è permesso di menzionare la Russia nell’ambito della crisi di governo, gli rispondo che auguro al popolo italiano un governo che si occupi di risolvere i problemi creati dai suoi predecessori e non di servire gli interessi degli americani".

Il riferimento è alle parole di Luigi Di Maio che, ieri, si è detto dispiaciuto nel vedere che a Mosca "si festeggia" l’indebolimento dell’Italia, dopo le dimissioni del premier Mario Draghi.