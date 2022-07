Crisi di Governo. Salvini: "Adesso si vada al voto"

"Lega leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane Draghi e l'Italia vittime del Movimento 5 Stelle"

Di: Redazione Sardegna Live

La Lega, dopo le dimissioni di Draghi, interviene in merito alla crisi di Governo con un comunicato ufficiale.

"La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l'Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del Partito Democratico", si legge nella nota diffusa dal Carroccio.

"La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l'Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani", conclude il comunicato del partito di Salvini.