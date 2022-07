Mattarella non ha accolto le dimissioni di Draghi

Il Capo dello Stato ha respinto le dimissioni del premier

Di: Redazione Sardegna Live

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del presidente del Consiglio rinviandolo alle Camere.

"Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il premier Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto", riferisce il Quirinale in una nota. "Il presidente della Repubblica - si spiega - non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica".

Il premier dimissionario, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, durante la riunione del Cdm avrebbe detto ai ministri che mercoledì 20 luglio riferirà alle Camere. Questo perché lo stesso Draghi è atteso il 18 e il 19 luglio ad Algeri per il quarto Vertice Intergovernativo tra Italia e Algeria.