Deidda (Fdi): "I senatori M5s oggi si svegliano e pensano di essere all'opposizione"

"Noi di Fdi abbiamo avuto ragione e siamo rimasti coerenti a quanto abbiamo sempre promesso"

Di: Redazione Sardegna Live

Duro attacco sui social del deputato Salvatore Deidda (Fdi) contro i senatori M5s. "I senatori dei 5 Stelle ridevano e applaudivano annunciando la loro astensione mentre io non ci trovo niente da ridere davanti alla loro inconcludenza e davanti ai problemi che gli italiani sono e saranno chiamati ad affrontare causa un Governo, quello Draghi, diviso, pasticcione e inconcludente", scrive il parlamentare cagliaritano.

"Oggi si svegliano e pensano di essere opposizione? - si domanda Deidda - Vi ricordate quando qualcuno ci criticava per essere rimasti opposizione al Governo Draghi. Vi immaginate? Abbiamo avuto ragione, purtroppo, senza far mancare le nostre proposte e le nostre ragioni. Siamo rimasti coerenti a quanto abbiamo sempre promesso. Dispiace ma così non si può continuare".