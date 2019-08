Caos burocrazia in Agricoltura. Fratelli d’Italia presenta una mozione in Regione

Piga, Mura e Mundula: “Intervenire in tempi rapidi”

Di: Antonio Caria

I consiglieri regionali Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula (Fratelli d’Italia) hanno presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a porre rimedio a quello che loro definiscono “Caos burocratico che da anni condiziona il settore agricolo della Sardegna”.

“L’ultima testimonianza in ordine di tempo – si legge nella nota – è arrivata dalla manifestazione a Cagliari della Coldiretti, un’azione dimostrativa che lo scorso primo agosto ha richiamato in piazza centinaia di agricoltori e pastori da tutta l’isola, denunciando anni di scartoffie, promesse e burocrazia che per una larghissima parte del mondo agropastorale potrebbe significare la fine se non si interviene in tempi rapidi con una riorganizzazione dei procedimenti che dovrebbero creare opportunità di sviluppo e sollievo al comparto agricolo”.

“In attesa e nel rispetto dei lavori di riforma degli Enti e delle Agenzie previste dal programma di centrodestra – concludono –, una soluzione in tempi brevi potrebbe essere il depotenziamento delle misure ritenute meno utili per il conseguimento dei risultati, in favore delle misure di carattere strutturale, anche con il coinvolgimento dei liberi professionisti, dei Caa e con eventuale esternalizzazione delle istruttorie oggi affidate in via esclusiva ad Argea”.