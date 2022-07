Governo, Renzi: "Se così deve essere, meglio la crisi"

"Se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'unica cosa certa è che non possiamo andare avanti come negli ultimi due mesi. Se così deve essere, meglio la crisi". Così a Qn il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre".

"L'opzione uno è che i 5 stelle tornino in squadra - afferma -. La ritengo illogica perché perderebbero anche quel po' di faccia che gli rimane, ma insomma è un'opzione. La seconda è un Draghi bis. Tecnico o politico poco importa. Le formule non mi appassionano".

"La terza: le elezioni anticipate. Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale - conclude Renzi -, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare".