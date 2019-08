Fasolino: “In arrivo risorse per aerei, sport, sociale e barracelli”

L’Assessore alla Programmazione: “La politica si misura sulle azioni e non sulle dichiarazioni e gli annunci”

Di: Antonio Caria

“La politica si misura sulle azioni e non sulle dichiarazioni e gli annunci. Ecco i fatti”. Queste le parole dell’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, dopo l’approvazione in Consiglio della variazione di bilancio, proposta dalla Giunta.

“Le risorse per la continuità aerea (18 milioni in due anni), per lo sviluppo dello sport (3.450.000), per il progetto 'ritornare a casa' (27 milioni), per il potenziamento dell’ufficio interventi civili presso la Procura per i minori e l’incremento degli stanziamenti destinati ai barracelli: sono questi i principali provvedimenti contenuti in questa variazione, che avviene nel primo scorcio della Legislatura. Ma uno dei passaggi più importanti – ha specificato Fasolino – è quello che riguarda gli enti locali, che, grazie alla norma approvata, potranno mantenere i finanziamenti trasferiti in applicazione di programmi cofinanziati con risorse europee o regionali per i quali sia stata adottata la decisione formale di chiusura e utilizzarli per le stesse finalità previste dagli atti di programmazione unitaria”.

“Abbiamo compiuto un altro passo in avanti – ha concluso l’Assessore – e continuiamo a lavorare a testa bassa, ogni giorno, per dare risposte alla Sardegna”.