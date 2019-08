Danni agli agricoltori causati dalle cornacchie. Deidda: “Immobilismo inaccettabile delle Province

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia: “Mi appello alla professionalità di chi deve intervenire dalle linee dettate dall'Assessore dell'Ambiente”

Di: Antonio Caria

“Gli allarmi degli agricoltori, in special modo dell'oristanese e del nuorese, che stanno denunciando i danni alle colture dovuti ad alcune specie animali meritano sicuramente le risposte delle Istituzioni ma in questo caso devo denunciare l'inerzia delle Province. Nonostante la Regione abbia fatto i suoi passi prontamente e dato a questi Enti gli strumenti e le indicazioni, per competenza legislativa, per intervenire, c'è un immobilismo inaccettabile”.

Queste le parole pronunciate da Salvatore Deidda, Deputato sardo di Fratelli d'Italia, che aggiunge: “Questo purtroppo sembra sia un retaggio degli amministratori di centrosinistra visto che sono governati da amministratori nominati dalla precedente Giunta Regionale. Le province esistono e devono operare quindi mi appello alla professionalità di chi deve intervenire dalle linee dettate dall'Assessore dell'Ambiente”.