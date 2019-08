Murgia: “Via a Piano reclutamento Argea”

L’Assessora all’Agricoltura: “Accelerare pagamenti Ue e indennizzi siccità”

Di: Antonio Caria

“L’accelerazione della spesa delle risorse comunitarie e l’erogazione degli aiuti per i danni causati alle produzioni agricole dalla siccità del 2017 sono tra le priorità che il presidente Solinas e tutta la Giunta hanno posto nell’agenda politica fin dall’insediamento”.

A dirlo è stata l’Assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha voluto rispondere alle richieste delle organizzazioni di categoria sul nuovo organismo pagatore regionale.

“Le ragioni della manifestazione odierna da parte della Coldiretti, che segue le dichiarazioni fatte sulle stesse questioni da Confagricoltura Sardegna, sono in gran parte condivisibili – ha aggiunto -. E per questo, accogliendo le sollecitazioni delle stesse organizzazioni professionali e del mondo agricolo in generale si è proceduto da subito, con il pieno coinvolgimento della struttura dell’assessorato e dell’Agenzia Argea, grazie al lavoro del direttore generale facente funzioni, Agostino Curreli, a una puntuale ricognizione dello stato delle criticità e dei pagamenti, sia con riferimento alle domande di finanziamento a valere sulle misure del Psr Sardegna 2014-2020, sia con riferimento alle richieste di indennizzo presentate per la siccità del 2017”.

“In accordo con l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, stiamo per avviare il piano di reclutamento del personale Argea per potenziare l’attività istruttoria dell’Agenzia, così da consentire un’accelerazione della gestione delle istanze giacenti”, ha concluso.