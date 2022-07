Meloni: “Campagna UE con donna con hijab, dove sono le femministe?”

“Non abbiamo intenzione di rinunciare alle nostre conquiste di libertà, avvenute nei secoli, in nome del politicamente corretto tanto caro alla sinistra”

Di: Redazione Sardegna Live

“Per la campagna social dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’UE affida ad una donna con hijab il compito di stimolare il dibattito sui valori europei. Ma il velo islamico non rappresenta in alcun modo un 'valore europeo”.

“In Europa le donne si sono liberate, dopo secoli di battaglie, da simboli di sottomissione come questi e non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare alle nostre conquiste in nome del politicamente corretto caro alla sinistra. Le femministe europee non hanno nulla da dire?”.

Lo scrive su Facebook la Presidentessa di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.