Attentati al Sindaco di Cardedu e al Circolo Pd di Dorgali. Gianpiero Cordedda: “Atti del genere dovrebbero far riflettere tutte e tutti”

Il Segretario provinciale di Sassari del Partito Democratico: “La magistratura inquirente e le forze dell’ordine facciano chiarezza”

Di: Antonio Caria

“A nome della Segreteria e di tutta la Federazione Provinciale di Sassari vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al Sindaco di Cardedu Matteo Piras, vittima di un gravissimo atto intimidatorio la notte scorsa”.

Queste le parole del Segretario Provinciale di Sassari del Partito Democratico, Gianpiero Cordedda, che aggiunge: “Esprimiamo inoltre ferma condanna e la nostra piena solidarietà alle Democratiche e Democratici del circolo PD di Dorgali Cala Gonone, per il grave attentato subito alla loro sede, simbolo di democrazia e luogo di confronto”.

“Atti del genere dovrebbero far riflettere tutte e tutti, per far si che gesti del genere non possano in alcun modo condizionare la democrazia e il vivere civile. L’augurio e la speranza che la magistratura inquirente e le forze dell’ordine possano fare chiarezza su tali episodi nel più breve tempo possibile”, ha concluso.