Riformatori: Vincenzo Corrias eletto coordinatore provinciale di Sassari

“Creare nuovi presidi nei vari centri del territorio”

Di: Antonio Caria

Vincenzo Corrias è eletto nuovo coordinatore provinciale dei Riformatori Sardi di Sassari. La nomina è arrivata durante il Congresso Provinciale del partito che si è tenuto lo scorso lunedì, presso la Sala Angioy del Palazzo della Provincia a Sassari. Erano presenti i big regionali del partito con anche i gruppi dirigenti delle altre forze politiche cittadine, oltre naturalmente gli iscritti e i simpatizzanti che hanno riempito la sala.

“La prospettiva dei Riformatori Sardi nella provincia di Sassari è quella di creare nuovi presidi nei vari centri del territorio – queste le parole di Corrias – con l’impegno di promuovere e organizzare nuovi coordinamenti affinché possano diventare l’anello di congiunzione tra la politica e la società civile, come già avviene in quelle località in cui i Riformatori sono presenti”.

Corrias ha anche confermato la volontà di valorizzare le nuove risorse arrivate nel partito durante le ultime elezioni regionali e comunali, oltre sostenere la miglior politica, quella fatta di battaglie per il territorio e tanto care ai Riformatori come Sanità, Accise e Insularità. “Un partito in movimento che persegue delle idee e degli ideali molto forti, strettamente collegato con i cittadini» così lo ha definito il neoeletto coordinatore.

L’incontro, condotto da Michele Solinas, ha visto inoltre l’elezione del nuovo coordinamento cittadino di Sassari che ha visto Michele Saba confermato nel ruolo di segretario.