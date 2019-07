Romina Mura (Pd) attacca Zoffili (Lega): "Vuole vietare l'utilizzo degli scialli e delle maschere tradizioni nelle manifestazioni"

La deputata si rivolge anche ai colleghi sardi della Lega: "Sveglia"

Di: Redazione Sardegna Live

“Leggete cosa propone l’onorevole Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna”. La deputata del Pd Romina Mura su Facebook attacca così il collega: “Propone di vietare, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo nei luoghi pubblici dei tradizionali scialli e altri indumenti che le donne sarde indossano, alcune quotidianamente, la maggior parte nel corso delle sfilate di Sant’Efisio, del Redentore, della Cavalcata Sarda, della Sartiglia per citare le più conosciute e con cui spesso, secondo quelli che sono i canoni tradizionali, coprono parzialmente il volto”.

“Non solo – continua Romina Mura - secondo questa proposta di indirizzo le MASCHERE TRADIZIONALI SARDE non potrebbero più essere utilizzate per sfilate (penso al Carnevale) e spettacoli etnici! Si sì è proprio così. Avete capito bene. Il Capo lombardo dei leghisti sardi, che oramai detta Legge nella nostra Terra, chiede che cali il sipario sulla nostra cultura millenaria”.

La deputata sarda sulla propria pagina Facebook ha pubblicato la proposta di Zoffili, il quale impegna il Governo a “valutare l’opportunità di vietare o limitare, nel pieno del rispetto della legge 22 maggio 1975, numero 152, in luogo pubblico o in corso di manifestazioni pubbliche, l’utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, che comportano in tutto o in parte l’occultamento del volto”.