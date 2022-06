Laura Caddeo (Progressisti): "Il Consiglio regionale non si riunisce da oltre un mese, immobilismo preoccupante per i sardi"

"Il messaggio che la politica sta dando alle cittadine e ai cittadini sardi è di completa distanza rispetto alle loro esigenze”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il Consiglio Regionale non si riunisce dal 18 maggio, occasione nel quale venne discussa una mozione dell'opposizione sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nel frattempo, sono state diverse le richieste da parte dei diversi gruppi politici di poter riprendere l'attività istituzionale e nonostante le rassicurazioni di Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale, al 20 giugno non è stata calendarizzata alcuna data”. Lo sottolinea con un post sulla sua pagina Facebook Laura Caddeo, consigliera regionale del gruppo Progressisti.

L’onorevole spiega: “Sono sinceramente preoccupata. Non solo perché la nostra Isola è politicamente bloccata, e va sommando nel tempo criticità sempre più importanti. Ma anche perché il messaggio che la politica sta dando alle cittadine e ai cittadini sardi è di completa distanza rispetto alle loro esigenze”.

“L'auspicio – continua - è che presto il Consiglio Regionale possa riprendere a riunirsi con continuità, nonostante la stagione estiva. Sono in Consiglio Regionale da 3 anni per lavorare. Cioè per discutere e approvare leggi che consentano ai sardi di vivere meglio. In particolare, per quelli che soffrono maggiormente una povertà che non è solo economica ma anche sociale e culturale. Mi auguro che nei prossimi giorni vengano calendarizzate nuove e frequenti sedute d’aula, per non sprecare anche l’estate in vista di un autunno che, altrimenti, si rivelerà molto drammatico”.