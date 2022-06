Verona. Sorpresa Damiano Tommasi (centrosinistra): l’ex calciatore al ballottaggio

Sfida il sindaco uscente Federico Sboarina

Di: Redazione Sardegna Live

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale, ex presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, candidato per il centrosinistra a Verona, va al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno alle elezioni comunali, ottenendo il 39,7% delle preferenze (manca una sezione da scrutinare nei dati ufficiali).

Sfida il centrodestra (alle prese con il braccio di ferro interno alla coalizione) guidato dal sindaco uscente Federico Sboarina che, nonostante l'appoggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha raccolto il 32,71% (manca una sezione da scrutinare nei dati ufficiali).

Fuori dal ballottaggio l'ex primo cittadino Flavio Tosi, con la sua coalizione civica appoggiata anche da Forza Italia, fermo al 23,7-23,8%. La lista di Tommasi è la prima formazione politica in città, seguita dal Pd; dall'altra parte, Fdi soppianta la Lega come primo partito di coalizione, Fi (4,3%) risale nei voti ma resta indietro. I Cinquestelle non si sono presentati con il proprio simbolo anche se avevano propri esponenti nelle liste di centrosinistra.

"Il ballottaggio è un risultato storico per la città - ha commentato Tommasi - per la parte che rappresento e per quanti hanno deciso di supportarmi, e credo che un altro segnale al di là del ballottaggio stia arrivando, che è la voglia di cambiare e la voglia di girare pagina; è ovvio che girare pagina è più facile se si sceglie una figura nuova e non chi ha amministrato la città negli ultimi quindici anni. Ci si accorge che forse il centrosinistra è una proposta credibile”.

“Noi ci credevamo fin dall'inizio – ha continuato - e siam convinti che possa essere davvero una svolta per la città, ma questo lo dovranno dire gli elettori e le elettrici e soprattutto - ha ribadito - dobbiamo partire dai dati certi che arriveranno stasera".

Silenzio fino a sera dal quartier generale di Sboarina, mentre Tosi, fuori dai giochi, a chi gli chiedeva chi appoggerà al secondo turno ha risposto: "Vogliamo valutare prima di decidere il da farsi, aspettando anche quello che diranno i candidati. Io sono rimasto ancora alla nostra apertura, alla quale Sboarina non ha dato alcun riscontro. Il centrodestra si conferma comunque la maggioranza a Verona anche se Tommasi ha preso il 40%, che è una buona fetta di consensi. Bisognerà vedere adesso con il centrodestra che lavoro si fa".