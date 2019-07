Ospedale Businco “In una situazione di precarietà”, la Lega presenta un’interpellanza in Consiglio regionale

“Numerose segnalazioni di disagio”

Di: Antonio Caria

“A seguito di numerose segnalazioni di disagio che ripetutamente si evidenziano anche a mezzo stampa da parte dei pazienti del Centro Regionale per la cura dei tumori “Businco”, in particolare nei mesi estivi dove le temperature già di per se provano oltremodo i pazienti costretti a terapie pesanti con lunghe ore di attesa per il loro turno di somministrazione delle stesse, si è riscontrato un anomalo funzionamento dei sistemi di climatizzazione specialmente nell'ala vecchia della struttura ove pare da tempo ci siano carenze di manutenzione degli impianti che dovrebbero garantire un clima ideale ai pazienti e agli operatori, di norma intorno ai 24 gradi centigradi”.

Inizia così il testo dell’interpellanza dalla Lega (Andrea Piras, Dario Giagoni, Michele Ennas, Pierluigi Saiu, Annalisa Mele, Ignazio Manca e Sara Canu) sull’ospedale Businco di Cagliari che, aggiungono “Dopo l'accorpamento con l'Azienda ospedaliera “Brotzu”, non dispone più di un presidio di intervento tecnico immediato, infatti l'ufficio tecnico con tutti i suoi addetti è stato trasferito logisticamente all' Ospedale San Michele, è facile intuire che i più banali interventi di manutenzione richiedano tempi decisamente più' lunghi rispetto al passato”.

I firmatari pongono l’accento sul fatto che “L’intera struttura si trova di fatto in una situazione di precarietà non più tollerabile dal punto di vista operativo e di manutenzione dello stabile che presenta lacune anche sotto il profilo sanitario e di sicurezza (bagni fuori uso, porte tagliafuoco mancanti, parti di controsoffitto mancanti, filtri fan coil unit sporchi, etc.) e che malgrado i disagi, gli operatori ed i tecnici con grande spirito di abnegazione riescono a garantire il servizio”.

A questo proposito chiedono di interpellare al Presidente della Regione e l'Assessore dell’igiene e sanità “Quali provvedimenti intendano adottare, per risolvere in tempi brevi tali disservizi” e “Quali azioni, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano intraprendere riguardo alle criticità segnalate”.