Bonus e incentivi: online il nuovo portale del Ministero dello sviluppo economico

L'obiettivo è quello di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dallo stesso Ministero per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Mathieu Stern

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale.

Sul sito saranno inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande.

Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. In una seconda fase, la sua operatività verrà estesa anche alle misure e alle sovvenzioni di altri enti e istituzioni.

È, infine, prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

Nella sezione Catalogo sono attivi, tra i tanti, il “Fondo per gli investimenti innovativi in agricoltura”; l’Ecobonus; “Ceramica artistica e tradizionale” e “Ceramica di qualità”; Fondo Impresa Donna; Credito d’imposta Società Benefit; Bonus decoder TV a casa.