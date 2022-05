Regione. Verso patto di fine legislatura, rimpasto slitta al dopo voto

Gli esponenti della maggioranza organizzeranno un incontro con il governatore subito dopo le amministrative del 12 giugno

Di: Redazione Sardegna Live

La maggioranza in Consiglio regionale chiede di essere coinvolta nella definizione del patto di fine legislatura annunciato due mesi fa dal presidente della Regione Christian Solinas. E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo del centrodestra riunita in serata, durante la quale gli esponenti dei partiti hanno manifestato l'intenzione di organizzare un incontro con il governatore subito dopo le amministrative del 12 giugno per mettere il sigillo al documento di fine mandato e alle priorità che saranno indicate in tema di sanità, trasporti, agricoltura e in generale di rilancio dell'Isola in questa fase di post-Covid.

Il presidente Solinas ha sempre sostenuto che la rivisitazione delle deleghe nell'esecutivo sarà legata a filo doppio con i punti del patto. E' presumibile dunque che anche il rimpasto sia rinviato a dopo le Comunali.

Intanto, si dilatano i tempi per la presentazione del disegno di legge omnibus 2. Inizialmente previsto entro la prima metà di giugno, il provvedimento dovrebbe approdare prima in commissione Bilancio, poi in Aula, solo dopo le amministrative del 12 giugno. Ancora non si sa quante risorse saranno stanziate ma secondo il preconsuntivo approvato nelle settimane scorse con delibera di Giunta sono a disposizione 140 milioni. Risorse che potranno essere sbloccate solo dopo che il Consiglio regionale avrà licenziato il rendiconto finanziario, e per fare questo l'Aula ha tempo fino al 30 giugno.