Pd. Letta: "Noi siamo in sintonia con il Paese, altri non lo sono"

Le dichiarazioni del segretario dem

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo in sintonia con il Paese, complessivamente. Il voto è locale, ma un po' di gente vota anche su qual è il sentimento dei partiti e io sento che il Pd è in sintonia con il Paese. Altri non lo sono". Lo ha detto Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Verona in vista delle elezioni amministrative di giugno.

"Questo lo vedo anche da come in queste ore viene raccolta l’ennesima boutade di Salvini che vuole partire per Mosca; non c’è bisogno folklore” ha concluso Letta.