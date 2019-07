Parrucche alle pazienti oncologiche in difficoltà, Piras (Lega): “Dobbiamo dare dignità alla qualità delle cure”

Un’iniziativa tesa a limitare le pesanti ricadute sociali tra le donne in cura

Di: Alessandro Congia

Un contributo economico per l’acquisto di parrucche in favore delle pazienti oncologiche della Sardegna. È la richiesta rivolta alla Giunta regionale e contenuta nella mozione depositata oggi Andrea Piras (nella foto in alto) e sottoscritta da tutto il gruppo consiliare della Lega Salvini Sardegna: “Chiediamo una misura – dice Piras – rivolta alle pazienti oncologiche colpite da alopecia in seguito alle cure e che per le proprie condizioni economiche non possono permettersi l’acquisto di una parrucca. Sappiamo bene che la malattia non colpisce solo nel corpo, ma porta con se pesanti conseguenze e ricadute sociali”.

I numeri

Nel 2018 la Sardegna ha registrato circa 10 mila nuove diagnosi di tumore fra la popolazione, circa 300 casi in più rispetto all’anno precedente. Nel 48% dei casi ad ammalarsi sono proprio le donne. “La protesi tricologica – prosegue il consigliere della Lega – non può essere considerata un semplice e frivolo accessorio. Sono diverse le regioni italiane che hanno istituito un contributo per l’acquisto a favore delle pazienti oncologiche che non hanno la disponibilità economica per poterne comprare una in autonomia. Ciò che chiediamo è gesto di civiltà, attraverso una misura che aggiunga dignità alla qualità delle cure”.