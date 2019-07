Comunali Cagliari, pubblicato il manifesto degli eletti

Ecco i nomi

Di: Antonio Caria

È stato pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Cagliari, il manifesto con i nominativi degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali.

La poltrona di primo cittadino sarà occupata da Paolo Truzzu. Nei banchi della maggioranza siederanno, per Fratelli d’Italia, Antonello Floris, Alessio Mereu, Enrica Anedda Endrich nota Enrica Anedda, Corrado Maxia, Pierluigi Mannino e Salvatore Sirigu noto Toto, per il Partito Sardo D’Azione Alessandro Sorgia, Roberto Mura, Antonella Anna Maria Giusy Scarfò e Gabriella Deidda, per i Riformatori Sardi Giorgio Angius, Umberto Ticca, Francesco Raffaele Onnis e Rita Dedola, per la Lega Salvini Sardegna Paolo Spano e Roberta Perra, per Forza Italia Edoardo Toccoe Alessandro Balletto, per Sardegna 20 Venti Antonello Angioni, per Pro Sardinia Unione Di Centro Aurelio Lai noto Lelio e per Sardegna Forte Marcello Polastri.

Su quelli dell’opposizione, oltre a Francesca Ghirra, ci saranno per il Partito Democratico Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Salvatore Marcello. Rita Polo, Guido Portoghese e Camilla Gerolama Soru, per Siamo Cagliari Sardegna in Comune Marco Benucci e Giulia Andreozzi, per Campo Progressista Sardegna Matteo Massa e Anna Puddu, per Sinistra per Cagliari Andrea Dettori, per Futuro Comune Paolo Frau e Marzia Cilloccu per Cagliari Marzia Cilloccu.