Sindaco a Cagliari, entro luglio dimissioni di Truzzu dal Consiglio Regionale

L’annuncio ufficiale

Di: Agi Sardegna

Il nuovo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu si dimetterà entro luglio dalla carica di consigliere regionale del gruppo FdI. Lo ha annunciato all'Agi spiegando che al momento e' impegnato, quale presidente della commissione Bilancio, a portare in aula il Rendiconto generale della Regione.

"L'ho preparato io ed e' stato approvato con il voto di tutti, ad esclusione di Massimo Zedda", spiega: "Si tratta di un atto molto importante che garantisce la Regione per il futuro nei rapporti con lo Stato. Se approvato dall'aula, ad esempio, impedirà l'imposizione di accantonamenti per il risanamento del bilancio dello Stato che vengano decisi senza il consenso della Regione".

Truzzu ricorda anche che la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Cagliari e' avvenuta solo venerdì scorso per cui, prima di lasciare l'assemblea regionale, intende concludere per quanto possibile il lavoro avviato. Nel frattempo si occuperà anche di formare la Giunta comunale. Il primo cittadino taglia corto sulle accuse di conflitto di interessi: "La commissione è un organo legislativo e non amministrativo per cui mi sembrano osservazioni del tutto infondate: c'e' solo un problema di incompatibilità che a breve sarà eliminato".