Pale eoliche al largo di Posada e Budoni. Psd’Az: “Continueremo a opporci”

"Ennesimo tentativo di speculazione"

Di: Redazione Sardegna Live

“Ogni epoca ha i suoi alibi per avvallare speculazioni sulla Sardegna: questo è il tempo in cui, con la scusa della transizione energetica, decine di multinazionali bussano alle porte del Governo italiano con progetti faraonici, per impiantare parchi eolici al largo delle nostre coste, in totale spregio degli interessi dei sardi e della chiara opposizione politica da parte del governo regionale, più volte manifestata dal presidente Solinas e dalla maggioranza”.

Lo afferma il gruppo Psd’Az in consiglio regionale, che commenta così la notizia di due nuovi progetti per parchi eolici, questa volta a 25 chilometri da Posada e Budoni.

Il Partito sardo d'Azione esprime la propria contrarietà a ogni genere di intervento calato dall’alto. "Ci opporremo in tutte le sedi, per difendere la Sardegna da chi intende sfregiarla con l’unico obiettivo del profitto”, sottolinea il capogruppo Franco Mula.