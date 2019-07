Zoffili ad Alghero: "Abbiamo mandato la sinistra a casa"

Sul toto-assessori della cittadina catalana dice: "Ci piacerebbe lavorare sul turismo"

Di: Redazione Sardegna Live

Commercio, turismo, centro sociale Res Publica, toto-assessori e programmi futuri. Tanti gli argomenti toccati da Eugenio Zoffili, commissario della Lega in Sardegna, in visita ad Alghero (video in copertina).