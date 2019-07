Doppio incarico, i Radicali attaccano Truzzu: "Si dimetta dal Consiglio regionale"

L'esponente di Fdi, nuovo sindaco di Cagliari, è anche consigliere regionale dal 21 marzo

Di: Redazione Sardegna Live

I Radicali accendono i riflettori sul doppio incarico del nuovo sindaco di Cagliari, l'esponente di Fdi Paolo Truzzu, che è anche consigliere regionale.

Secondo Laura Di Napoli, candidata con la Ghirra alle amministrative cagliaritane, "Le cariche sono incompatibili e Truzzu avrebbe dovuto dimettersi da una delle due entro il 29 giugno 2019".

"Inizia male il suo mandato di sindaco - continua l'esponente di centrosinistra che ha presentato ricorso - fregandosene delle norme sia dello Statuto sardo sia dello Stato che in materia sono chiarissime, senza possibilità di equivoci o di interpretazioni. Eppure il suo partito ci impartisce ogni giorno lezioni di legalità e rispetto delle istituzioni. Non è servita neanche la figuraccia di Solinas, che si è dimesso da senatore il giorno dopo la presentazione in tribunale della nostra azione popolare". Il nuovo primo cittadino "continua a presiedere una delle commissioni permanenti del consiglio".

I Radicali sollecitano a tal proposito il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, a nominare i componenti della Giunta delle elezioni, che ha il compito di monitorare le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri.