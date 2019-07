Vertenza Aras, via libera alla mozione di Gianfranco Satta (Progressisti)

“Subito la pubblicazione dei bandi per il passaggio degli ex dipendenti Aras all’agenzia Laore”

Di: Antonio Caria

Subito la pubblicazione dei bandi per il passaggio degli ex dipendenti Aras all’agenzia Laore. È questo l’invito alla Giunta regionale inserito nella risoluzione approvata all’unanimità, questa mattina, dalla Commissione “Attività Produttive” del Consiglio regionale e presentata da Gianfranco Satta (Progressisti).

La mozione ollecitava n’accelerazione delle procedure di stabilizzazione di 252 lavoratori (agronomi, veterinari e amministrativi) rimasti senza occupazione dopo la messa in liquidazione di Aras.

Una decisione arrivata dopo leaudizioni dell’assessore all’agricoltura Gabriella Murgia e degli ex direttori delle agenzie regionali Argea e Laore, Gianni Ibba e Maria Ibba.

“Il documento contabile ha appena ottenuto il parere positivo dell’assessorato alla Programmazione – ha dichiarato Murgia -. Venerdì sarà approvato in Giunta. Ci sono però alcuni aspetti da verificare sulla copertura finanziaria. Un’altra questione riguarda i possibili malumori che questo piano di stabilizzazioni potrebbe avere sul personale della Regione assunto con concorso pubblico e da anni in attesa di un avanzamento di carriera. Alcuni dipendenti potrebbero infatti sentirsi scavalcati da altri colleghi arrivati attraverso una semplice selezione per titoli. E’ mio dovere segnalare queste criticità”.

Il presidente Piero Maieli, soddisfatto per il voto unanime della commissione e dopo aver annunciato un’audizione dei sindacati per la prossima settimana, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “Sentire tutte le parti in causa, per questo abbiamo deciso di convocare anche i rappresentanti dei sindacati confederali. La commissione sta lavorando con grande senso di responsabilità come dimostra il voto unanime di questa mattina, arrivato dopo una lunga, e a tratti vivace, discussione”.