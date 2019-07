Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca proclamata Presidente

La candidata del centrosinistra aveva battuto alle elezioni del 16 giugno quello del centrodestra, Alessandro Vincis

Di: Antonio Caria

Sono stati proclamati ufficialmente gli eletti alla carica di Presidente e dei componenti del Consiglio comunale della municipalità di Pirri.

Il primo sarà ricoperto da Maria Laura Manca (centrosinistra) che, nella tornata elettorale del 16 giugno scorso, aveva avuto la meglio di Alessandro Vincis (centrodestra), 50,64% contro 49,36%.

Nei banchi consiliari siederanno per Campo Progressista Rossella Pes, Riccardo Dessì e Matteo Marras, per Sinistra per Cagliari Fabio Marceddu, per Sardegna in Comune Alessandro Murgia ed Enrica Fois, per il Partito Democratico Francesco Farris noto Francolino, Emanuele Boi, Alessandra Pinna, Ornella Porcedda e Fiorella Rita Carrus nota Fiorella.

All’opposizione, oltre a Vincis, per Fratelli d’Italia ci saranno Marco Fanari, Maurilio Mereu noto Mauro, Annalisa Saddi, Elisabetta Orrù e Alessandro Scarpa, per Forza Italia Francesco Ciaramella e per i Riformatori Sardi Sabrina Mattu.