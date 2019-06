Comunali Sassari. Forza Italia: “Sosteniamo Nanni Campus”

Il Coordinatore cittadino Vanni Azzena: “Unica alternativa in questo ballottaggio agli ultimi 14 anni di decadente amministrazione di centro sinistra”

Di: Antonio Caria

“Domenica prossima i cittadini sassaresi avranno il compito di effettuare un grande cambiamento per la nostra città, questo cambiamento si potrà fare scegliendo Nanni Campus come Sindaco. Forza Italia, seppur impegnata con la coalizione del Centro Destra – restando fedeli a questa – desidera che Sassari cambi in meglio”.

Lo si legge in una nota firmata dal Coordinatore cittadino di Forza Italia Vanni Azzena che aggiunge: “Invitiamo tutti i nostri elettori ed amici ad andare a votare e sostenere Nanni Campus, a nostro parere, unica alternativa in questo ballottaggio agli ultimi 14 anni di decadente amministrazione di centro sinistra, durante i quali l’impoverimento sociale, economico e culturale è stato esponenziale. Forza Italia, come atto di responsabilità e amore per Sassari, sosterrà Nanni Campus”.