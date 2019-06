Manca (M5s) denuncia: "La Regione ha speso oltre 13mila euro per un ritratto"

Il quadro "incriminato" raffigura l'ex presidente del Consiglio Gianfranco Ganau

Di: Redazione Sardegna Live

Duro attacco della consigliera regionale Desirè Manca (M5s), che in un post su Facebook denuncia: "Le Priorità. Tra le tante emergenze che hanno afflitto la Sardegna lo scorso anno c'era quella di commissionare una tela. Così, mentre centinaia di Sardi hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, in Consiglio Regionale si spendono 13.636,36 € per un ritratto".

Il quadro "incriminato" ritrae l'ex presidente del Consiglio regionale, l'esponente del Pd Gianfranco Ganau. Sul web è scoppiata la polemica.