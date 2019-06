Comunali Sassari. Fratelli d’Italia: “Sostegno a Nanni Campus”

Il coordinatore provinciale Emanuele Beccu: “Rigettiamo fermamente l’idea di rinunciare al diritto di voto"

Di: Antonio Caria

“Non abbiamo né voluto, né cercato apparentamenti ufficiali con i candidati in campo, poiché la scelta di Fratelli d’Italia nell’indicare il proprio candidato sindaco è già stata fatta a suo tempo, sostenendo il nome di Mariolino Andria quale espressione del Centrodestra Unito e quale riferimento politico in Consiglio Comunale, a prescindere dall’esito elettorale del 30 giugno”.

Inizia così una nota di Emanuele Beccu, coordinatore provinciale di Sassari di Fratelli d’Italia sul ballottaggio per le comunali in programma domenica 30 giugno.

“Il ballottaggio – aggiunge Beccu – impone a noi ed ai nostri elettori una scelta di campo, chiara e precisa, alla quale non è nostra intenzione sottrarci. Rigettiamo fermamente l’idea di rinunciare al diritto di voto, sebbene si tratti di una tornata elettorale in cui il nostro Candidato della coalizione di Centrodestra Mariolino Andria non sarà tra i contendenti alla vittoria. Abbiamo sempre avuto rispetto verso le Istituzioni e il diritto-dovere di voto è l’essenza delle Istituzioni stesse. Tale è la Democrazia e non possiamo avere né la presunzione, né tantomeno l’arroganza di ritenerci estranei verso il voto di Domenica prossima”.

“Abbiamo il dovere morale e politico – rimarca il coordinatore provinciale – di prendere una posizione e per quanto ci riguarda, essa non può essere l’astensione. Sassari si ritrova a dover scegliere tra Mariano Brianda, che rappresenta la continuità di quindici anni di centrosinistra, e Nanni Campus in passato già Sindaco di Sassari ed espressione a suo tempo di Alleanza Nazionale. Ebbene non possiamo che dichiarare ciò che il buon senso impone, ovvero che Fratelli d’Italia è e sarà sempre alternativo al PD e al centrosinistra”.

“Pertanto, Fratelli d’Italia, nel turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali di Sassari – conclude – sosterrà il Candidato Sindaco Nanni Campus, con l’auspicio che il centrosinistra finora al governo della Città torni ad essere un tiepido ricordo negativo del passato”.