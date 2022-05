Bonus 200 euro anche a disoccupati, stagionali, colf e a chi percepisce reddito cittadinanza

Ecco come verrà pagato

Di: Redazione Sardegna Live

Arriva qualche ritocco al decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso lunedì.

In particolare, viene ampliata la platea che potrà percepire il bonus di 200 euro.

Le risorse a disposizione restano le stesse, i 14 miliardi stanziati, ma ieri pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri hanno deciso di estendere l’una tantum anche a disoccupati, stagionali, colf e percettori di reddito di cittadinanza, oltre che lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con redditi fino a 35 mila euro lordi.

La questione sarebbe stata sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

Come verrà pagato il bonus da 200 euro? Arriverà a tutti i lavoratori e i pensionati nel mese di luglio. "Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile – ha detto Draghi in conferenza stampa - Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile".

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, il governo istituisce un fondo ad hoc presso il ministero del Lavoro e l’erogazione sarebbe sempre nel mese di luglio. Sarà un successivo decreto dello stesso ministero del Lavoro a definire le modalità per destinare l’assegno a questa categoria.