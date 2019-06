Brigata Sassari. Deidda (FDI): “Entro l’anno la costituzione del reggimento logistico”

Via libera dalla Commissione Difesa della Camera alla risoluzione presentata dal deputato sardo

Di: Antonio Caria

“Entro l'anno, finalmente, si completerà la costituzione del reggimento logistico della Brigata Sassari”.

Sono queste le parole pronunciate questa mattina dal deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda dopo che la sua risoluzione è stata approvata all’unanimità in Commissione Difesa alla Camera.

“Ringrazio il Presidente e tutti i colleghi della commissione per il proficuo lavoro svolto”, ha aggiunto Deidda.

“Aprire il Reggimento Logistico – ha concluso – vuol dire favorire il ritorno in Sardegna di tanti militari sardi con le loro famiglie o per esempio permettere a tanti sardi di non partire. Da anni si attendeva questo passo importante per la Brigata Sassari che ogni giorno con i suoi uomini e donne si stanno facendo apprezzare in ogni scenario in cui sono impegnati”.