Movimento 5 Stelle: 12 i parlamentari in meno, tra espulsi e fuoriusciti, dall'inizio della Legislatura. Tra questi il velista Andrea Mura

Il Movimento 5 stelle perde un altro esponente in Parlamento. Questa volta è la senatrice Paola Nugnes ad annunciare l'intenzione di lasciare il partito e di voler passare al Gruppo Misto. "Oggi leggo che la senatrice Paola Nugnes vuole lasciare il MoVimento 5 Selle anche perché reputa la legge che taglia 345 parlamentari, una legge anti democratica. Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto", ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio.

Dall’inizio della XVIII legislatura lo stesso Movimento, tra espulsioni e dimissioni, ha perso dodici parlamentari eletti: 7 deputati e 5 senatori.

Mancata restituzione dello stipendio da parlamentare e casi giudiziari sono tra le violazioni imputate. Tra i dodici grillini “persi per strada” c’è anche il velista sardo Andrea Mura, accusato di assenteismo.

"Sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", aveva spiegato lo sportivo parlando di "accuse ignominiose basate su fatti inesistenti e su affermazioni da me mai pronunciate che nessuno ha mai voluto verificare: ho subito dei danni enormi e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione".

L’ex deputato aveva anche denunciato: "Sono stato espulso dal mio gruppo parlamentare senza essere nemmeno convocato, senza poter replicare alle accuse infamanti che mi sono state rivolte".

Andrea Mura era stato eletto come deputato del M5S alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, battendo nel collegio uninominale di Cagliari l’ex presidente della regione Sardegna Ugo Cappellacci di Forza Italia e il capolista del centrosinistra Luciano Uras. Il 21 giugno era entrato a far parte della Commissione parlamentare Trasporti, poste e telecomunicazioni.

Intanto, dopo l’ultima lite, Luigi Di Maio precisa che “i numeri per la maggioranza sono ben saldi”.