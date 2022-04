Covid, Lega: “Italiani maturi per sapere quando mettere mascherina”

Salvini: “Un passo in avanti, ma la richiesta è che l’obbligo decada ovunque”

Di: Redazione Sardegna Live

"La Lega ha votato contro l'obbligo della mascherina, lasciando ai cittadini la discrezione di scelta. Gli italiani hanno dimostrato una maturità generale negli ultimi due anni che qualcuno continua a sottovalutare… o forse temere. I cittadini hanno imparato le regole, sanno quando indossarla e quando no. Invece l'Italia resta l'unica nazione in Europa che ancora obbliga i cittadini a convivere con la mascherina". Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Commissione Affari sociali.

Per il leader della Lega si tratta di “un passo in avanti, ma la richiesta che la Lega ha avanzato in Commissione è che l’obbligo dell’uso della mascherina decada ovunque”.

Ieri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede, dal 1 maggio, l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporti, negli ospedali e presidi sanitari, Rsa, nei cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica.

Nei luoghi di lavoro pubblici e privati - tranne ospedali e Rsa - sarà valida soltanto una raccomandazione a proteggersi. Sarà il datore di lavoro a scegliere se i dipendenti devono ancora indossarla o no. Non saranno invece più obbligatorie le mascherine in discoteca, nei ristoranti, nei negozi, nei bar e per fare la spesa.