Approvati i fondi per il Mater Olbia. Fasolino: “Rispettati gli impegni”

L’Assessore alla Programmazione: “Ci avviciniamo a uno storico traguardo”

Di: Antonio Caria

Procede il lavoro della Giunta regionale per arrivare attivazione dell’ospedale Mater Olbia. Nella seduta di ieri, è stata approvata la delibera che autorizza sia la spesa per i cinque mesi di attività del 2019 (circa 25 milioni) che un massimo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

“La Regione – ha dichiarato l’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino, che ha presentato la delibera di concerto con l’assessore della Sanità, Mario Nieddu – rispetta gli impegni e, passo dopo passo, si avvicina ad un traguardo storico che significa offrire più garanzie per il diritto alla salute dei sardi, ridurre i 'viaggi della speranza' per curarsi altrove, diventare un punto di riferimento internazionale. Questo è solo il principio di una Legislatura in cui vogliamo parlare con i fatti e con gli atti che approveremo”.