Carla Cuccu (M5S) su ospedale di Lanusei: "Il territorio merita risposte"

"Vorrei ricordare all’assessore Nieddu che il tempo passa e che i malati dell’Ogliastra esistono anche in periodo post elettorale"

Di: Redazione Sardegna Live

“Venti giorni non sono stati sufficienti a dare una risposta. Vorrei ricordare all’assessore Nieddu che il tempo passa e che i malati dell’Ogliastra esistono anche in periodo post elettorale, e stanno aspettando di potersi curare nel loro territorio. Se oggi leggiamo sui giornali che non è arrivata ancora nessuna buona notizia da Cagliari per il reparto di Ortopedia e che l’associazione cardiopatici è addirittura pronta ad azioni di protesta rischiose come la sospensione dei farmaci, significa che qualcosa davvero non funziona”.

Questo l’intervento della consigliera del M5S Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità, costretta a rinnovare il suo appello sull’Ospedale di Lanusei nel quale i cittadini stanno mantenendo in piedi un presidio in attesa di una soluzione alla carenza di organico.

“Occorre snellire la burocrazia e velocizzare le procedure per il concorso. Occorre farlo subito. Rinnovo la proposta di considerare l’assunzione di medici in pensione, soluzione adottata in Veneto a marzo di quest’anno, o qualsiasi altra strada percorribile speditamente che produca effetti concreti nell'immediatezza. Dobbiamo unire le energie e mettere in campo tutte le azioni possibili per non lasciare il presidio sanitario ogliastrino in questo stato di abbandono”.