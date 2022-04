Pnrr e sanità, Piras (Lega): "Pronti 2 milioni di euro per le Case di Comunità a Sinnai e a Capoterra"

"Percorso virtuoso avviato. La Regione investe sul territorio"

Di: Redazione Sardegna Live

“Quindici case di comunità per un totale di 19,1 milioni per la Provincia di Cagliari grazie alle risorse del Pnrr e a quelle regionali, distribuite in maniera capillare sul territorio. - spiega il Consigliere Regionale eletto tra le fila della Lega Andrea Piras e coordinatore Città Metropolitana di Cagliari, parlando delle case di Comunità previste dal piano regionale per la ASL 8 (Cagliari) - Un risultato importante e delle risposte tanto attese dai vari territori che ci consentiranno di intervenire su aree fondamentali quali, ad esempio, Capoterra e Sinnai che vedranno investimenti rispettivamente di 543 mila euro e di quasi 1,5 milioni di euro".

La pandemia ha messo a nudo molte criticità di un sistema sanitario nazionale ormai superato dando invece rilievo al ruolo centrale che la medicina di prossimità dovrà svolgere! Le Case della Comunità, come previsto dalla normativa nazionale, sono quelle strutture che avranno il compito di raggruppare in un unico spazio i servizi di medicina specialistica, l’assistenza primaria e infermieristica e anche quella sociale. Un vero e proprio team multidisciplinare in grado di dare risposte immediate alle esigenze dei cittadini di Sinnai, Capoterra e di tutte le comunità coinvolte nel progetto.” conclude l’esponente del carroccio.

Non nascondono la propria soddisfazione anche i referenti cittadini di Sinnai, Benedetta Leoni, e di Capoterra, Gavino Meloni, nella doppia veste di Consigliere Comunale.

“Grazie alla Regione c'è una inversione di tendenza: la mancata programmazione nei decenni precedenti e il covid avevano messo a nudo le difficoltà della sanità sarda, oggi invece si potenziano i servizi esistenti e si programmano gli interventi a favore delle reali esigenze dell’utenza. I nostri territori grazie proprio all’impegno della Regione Sardegna, e alla costante attenzione, sensibilità e impegno dell’Assessore Regionale della Sanità Mario Nieddu, potrà godere di luoghi dove l’integrazione socio-sanitaria è pensata in modo da non essere solo funzionale, ma anche strutturale e fisica, con la condivisione degli spazi e la promozione del lavoro di equipe.”