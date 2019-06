Centro Destra e Centro Sinistra: ecco chi sono i candidati consiglieri comunali più votati in città

Forza Italia effetto ‘boomerang’ per Edoardo Tocco, (1.286 voti); nel Pd Matteo Lecis Cocco Ortu sbaraglia con 1.095 preferenze

Di: Alessandro Congia

Truzzu vince, il centro sinistra insacca il duro colpo e riflette attentamente. Come si sono comportati invece i candidati consiglieri alla corsa per palazzo Bacaredda, è presto detto.

Ecco i primissimi risultati ufficiali: colpaccio per gli Azzurri, con l’ex consigliere regionale di Forza Italia, Edoardo Tocco, che strappa 1.286 voti; in casa Pd, c’è Matteo Lecis Cocco Ortu che porta a casa ben 1.095 voti, ancora Fabrizio Marcello, 908 e Guido Portoghese, 847 (entrambi uscenti dalla legislatura comunale di Massimo Zedda), poi Rita Polo con 944 voti.

L’ex assessore alle Attività Produttive Marzia Cilloccu insacca 758 preferenze, poi in forza come new entry “Sardegna Forte” (lista civica per Paolo Truzzu), c’è lo speleologo giornalista Marcello Polastri, che racimola 304 voti.

Sardegna 20Venti con Antonello Angioni, 328 preferenze, Popolari Sardi per Cagliari Federico Ibba con 308, Fortza Paris 282 voti presi da Lino Bistrussu, Cagliari Civica con Paolo Casu 381 voti attribuiti, in casa Riformatori spicca Giorgio Angius (707 preferenze), il PsD’Az con Alessandro Sorgia in testa con 891 voti, la Lega con Paolo Spano (211 preferenze), Fratelli D’Italia con Antonello Floris (594) e appena poco più su con Alessio Mereu, sempre del partito di Giorgia Meloni (599 voti);

Cosa è accaduto tra le fila del Centro Sinistra: Con Sardegna in Comune, che sosteneva Francesca Ghirra, c’è Giulia Andreozzi (395 voti), ancora Sinistra per Cagliari Andrea Dettori (754), Futuro Comune, con l’ex assessore Paolo Frau (239 voti), per Cagliari Città D’Europa Oscar Palmas, 261 preferenze. La lista di Angelo Cremone, (Verdus per Cagliari Pulita), vede invece Lidia Frailis con 91 voti.