Elezioni. Quorum raggiunto in 9 Comuni

Elezioni comunali 2019

Quorum raggiunto in 9 Comuni della Sardegna. Si tratta di Ortueri, Francesco Carta, Sorradile nell'Oristanese, Pietro Arca, e Illorai, Titino Sebastiano Cau, e Putifigari, Giacomo Contini, nel Sassarese.

Complessivamente sono nove le amministrazioni nelle quali era presente una sola lista e un solo aspirante primo cittadino. Anche gli altri cinque aspiranti primi cittadini in corsa in altrettanti piccoli centri della Sardegna dove è stata presentata una sola lista hanno ottenuto l'elezione alla chiusura dei seggi. Si tratta di Clara Michelangeli a Onanì e Paolo Ledda a Sarule, in provincia di Nuoro; Renato Melis a Esterzili, Gianluca Serra a Genoni, nel Sud Sardegna; Emanuele Cauli a Magomadas in provincia di Oristano.